В Челябинске из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек, есть пострадавшие

Жильцов челябинской многоэтажки вывели на улицу из-за пожара в квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о задымлении жилого дома в Калининском районе поступило накануне днем. К моменту приезда пожарных огонь вовсю орудовал в квартире на третьем этаже, едкий дым заполонил весь подъезд. В момент происшествия в здании находились 15 человек, в том числе 5 детей. Всех жильцов срочно эвакуировали по маршевым лестницам.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В ходе ликвидации пожара спасатели вскрыли горящую квартиру. Пожилую хозяйку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Впоследствии выяснилось, что в этот день пенсионерка решила пожарить оладьи. В какой-то момент из-за неисправной электропроводки загорелся стоящий на кухне диван, затем пламя перекинулось на остальную мебель.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте ЧП работают дознаватели.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.06.17

16 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Солнечный бог мрачного царства. К юбилею Константина Бальмонта. / Проблему строительства Томинского ГОКа «засветили» в эфире «прямой линии» Владимира Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»