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В Челябинске задержали топ-менеджера промышленной группы НЕКК

В Челябинске задержали топ-менеджера промышленной группы НЕКК

Исполнительного директора промышленной группы НЕКК Дмитрия Нуждина задержали после допроса в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА , бизнесмена задержали вчера, 15 июня. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере.

Напомним, компания НЕКК была основана в 1992 году. В настоящее время объединяет предприятия, работающие в химической и металлургической промышленности, один из лидеров рынка сульфата меди.

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В марте нынешнего года в офисе корпорации прошли обыски. НЕКК подозревают в махинациях при возврате НДС, сообщает telefakt.ru. По предварительным данным, ущерб государству от мошеннических действий ОАО НЕКК составил более 50 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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