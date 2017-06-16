В центре Челябинска открыли стрельбу, есть раненые (ВИДЕО)

В Челябинске разборки автомобилистов на подземной парковке закончились стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в здании торгово-развлекательного комплекса «Куба». Камеры видеонаблюдения, установленные на крытой парковке, зафиксировали конфликт двух мужчин, не поделивших дорогу.

На кадрах видно, как водитель BMW пытается опередить Hyundai, отъезжающий с места парковки. Но мужчина за рулем корейской легковушки, не желая пропускать другую машину, выруливает ему навстречу.

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В следующее мгновение из BMW в гневе выскакивает водитель, начинает размахивать руками, подходит к вышедшему из машины обидчику и толкает его. В ответ владелец «корейца» стреляет в оппонента из пистолета, спрятанного за спиной.

Пострадавший падает на бетонный пол, а стрелявший садится в машину и уезжает.

Автор видеопубликации в соцсетях просит откликнуться свидетелей происшествия. В пресс-службе УМВД по Челябинску прокомментировать инцидент на парковке на данный момент не смогли.

Челябинск, Юлия Димова

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