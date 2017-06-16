Прокурор потребовал 13 лет заключения для южноуральского экс-депутата, напавшего на полицейского

Обвинение потребовало отправить напавшего на сотрудника ДПС экс-депутата из Челябинской области за решетку на 13 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, оглашение приговора бывшему депутату и учителю назначено на 21 июня.

«Сегодня (очень быстро и неожиданно для нас) прошли вторые прения сторон, в которых прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на 13 лет,адвокат – переквалифицировать действия Задельного со статьи «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» на более мягкую – «Покушение на убийство».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 17 августа 2016 года на дороге «Чебаркуль – Магнитогорск». Автомобиль экс-депутата наряд ГИБДД остановил за превышение скорости. При проверке документов инспекторы поняли, что мужчина пьян. Водителя попросили пройти в служебную машину.

Общаясь с полицейскими, южноуралец решил убить инспектора, составлявшего протокол. Он взял в своей машине нож и, вернувшись в салон полицейского авто, ударил сотрудника ГИБДД в грудь. Лишь активное сопротивление стража порядка помешало мужчине довести задуманное до конца. Тогда он бросился на второго инспектора, но был остановлен предупредительным выстрелом, который смог сделать раненый полицейский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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