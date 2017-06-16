На южноуральской трассе задержали автобус с пьяным водителем

На трассе в Челябинской области наряд ДПС снял с рейса водителя автобуса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, накануне около 11 часов к автоинспекторам обратился некий мужчина. Заявитель пояснил, что пассажирским автобусом №804, выехавшим из Башкирии в Челябинск, управляет нетрезвый мужчина.
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Вскоре полицейские остановили на трассе в Чебаркульском районе автобус Mercedes. В салоне находилось 11 пассажиров. Водителя, 39-летнего жителя Учалов, направили на медосвидетельствование. Алкотестер подтвердил наличие алкоголя в крови, показания – 0,28 мг/л.
Задержанный признался, что накануне вечером выпивал, а утром сел за руль. В результате водителя отстранили от управления автомобилем и возбудили административное дело.
Пассажиров пересадили в другие автобусы.
Примечательно, что перед выходом в рейс мужчина проходил медосмотр. В настоящий момент устанавливаются должностные лица транспортного предприятия, ответственные за допуск пьяного водителя.
Отметим, санкция статьи за езду в нетрезвом виде предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на 2 года.
Челябинск, Юлия Димова
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