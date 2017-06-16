Челябинец ответит в суде за похищение и убийство казахстанского бизнесмена

Челябинец ответит в суде за похищение и убийство четырехлетней давности.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надозорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и переноске оружия и боеприпасов, а также похищении и убийстве человека.

По версии следствия, южноуралец в 2013 году на территории Республики Казахстан создал организованную группу в целях совершения похищения и убийства предпринимателя. В декабре 2013 года по его указанию соучастники похитили мужчину в городе Рудный, перевезли в малолюдное место, где забили его до смерти. После совершения преступления спрятали труп и сожгли автомобиль, на котором перемещали предпринимателя во время похищения.

В ходе обыска в офисном помещении челябинца были обнаружены и изъяты две гранаты «Ф1», пистолеты марки «Макарова» и «ТТ», а также боеприпасы в количестве 35 штук.

Подельники южноуральца были осуждены в августе 2014 года в Казахстане. Но главарю удалось скрыться. В январе 2014 года обвиняемый был объявлен в розыск на территории Казахстана, в феврале 2015 – в международный розыск.

Впоследствии было установлено, что он является гражданином России и проживает на территории Челябинской области, в связи с чем уголовное дело было передано российским правоохранительным органам.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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