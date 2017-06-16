Экс-чиновника, курировавшего дороги Магнитогорска, подозревают в получении взятки

СКР раскрыл подробности задержания бывшего руководителя дорожной отрасли Магнитки.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» Максима Безгодова задержали на днях после допроса.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении магнитогорца, совсем недавно написавшего увольнение по собственному желанию, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в июне 2017 года Безгодов, исполняя обязанности директора муниципального учреждения, получил от представителя подрядной организации взятку в сумме более 350 тысяч рублей за приемку асфальтобетонной смеси, не соответствующей требованиям по качеству, установленным муниципальным контрактом. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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