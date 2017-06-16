Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего южноуральца

В Челябинской области продолжаются поиски пропавшего мальчика.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшую среду 10-летний жмитель города Касли Иван Котов отправился на велосипеде в школьную библиотеку, однако домой до сих пор не вернулся. Родители заявили о случившемся в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что в тот день учащийся школы №25 получил книги, но куда затем отправился мальчишка, остается загадкой.

Напомним, ребенок был одет в оранжевую футболку и спортивные штаны. Все, владеющие необходимой информацией, могут позвонить по телефону 8-922-634-23-84.

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К поискам Ивана подключились МЧС, пожарные, волонтеры и даже экстрасенсы. Последние исключили версию похищения ребенка, однако установить местонахождение пропавшего не смогли, лишь заявили, что мальчик направился в сторону Кыштыма.

Между тем, в связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области, в настоящий момент проводятся неотложные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На месте работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.06.17

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