Свод мечети обрушился на женщину с младенцем

В Аргаяшском районе потолочные балки мечети рухнули на головы прихожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС России по Челябинской области, ЧП произошло минувшей ночью в деревне Аязгулово. Сообщение об оказавшихся под завалами селянах поступило в 3 часа 31 минуту.

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Прибывшие на место спасатели установили, что в деревянной постройке обрушилось потолочное перекрытие площадью 8 на 12 метров, также не выдержали деревянные опоры и стена мечети. В момент происшествия внутри находились люди.

В результате травмы получила 32-летняя женщина, а также ее годовалый ребенок, сообщает «Аргаяш-ТВ». Пострадавших экстренно госпитализировали.

По данным МЧС, молельная комната была оборудована в частном доме. Причины обрушения в настоящий момент устанавливаются.

Челябинск, Юлия Димова

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