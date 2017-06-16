По Челябинску пронесся пыльный смерч (ВИДЕО)

В одном из районов Челябинска разгулялся смерч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закрутившиеся в столб воздушные потоки с пылью и песком очевидцы зафиксировали на улице Героев Танкограда.

Это произошло на площадке гаражного кооператива. Автор видео отмечает, что следом за первым пронесся еще один пылевой вихрь, однако он в кадр уже не попал.

Видео Екатерины Никоновой

По предварительным данным, в результате разбушевавшейся стихии никто не пострадал.

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Отметим, нетипичное для уральских широт атмосферное явление все чаще встречается в Челябинской области.

Последний раз подобный пылевой вихрь в миниатюре жители областного центра наблюдали в конце апреля у моста близ Шершневского водохранилища. Воронка кружила всего несколько секунд, однако успела трансформироваться в столб высотой порядка пяти метров, а затем исчезла.

А не далее как 12 июня зарождение в небе огромного смерча наблюдали жители Кыштыма, около полудня забравшиеся на гору Сугомак.

По данным туристов, в этот момент на город обрушилась гроза. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, незадолго до трагедии на Ильменском фестивале в 2014 году житель Миасса также сфотографировал в небе огромное торнадо. Мужчина обозвал воронку монстром, отметив, что чудовище спускается на землю. И, действительно, 14 июня на палаточный лагерь, расположившийся на территории Ильменской турбазы в Миассе, обрушился сильнейший ураган.

Как уже сообщал «Новый День», за 7 минут разгула стихии оказались повалены более 40 вековых сосен, деревья падали на палатки с людьми и припаркованные автомобили.

В результате ЧП от удара молнии скончалась 48-летняя жительница Златоуста. Еще двух челябинских школьников в возрасте 7 и 10 лет насмерть задавили упавшие деревья. Более десятка гостей мероприятия оказались в больнице. После случившегося фестиваль бардовской песни перенесли на другую площадку.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.06.17

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