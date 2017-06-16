Приставы отобрали у жителя Еткуля «Мерседес»

Житель Еткуля стал фигурантом почти шести десятков исполнительных производство на общую сумму в 57 тысяч рублей – мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости на дорогах и другие нарушения ПДД. Оплачивать штрафы южноуралец не торопился, заявляя, что в регионе так ездят все. В итоге приставам пришлось пойти на более радикальные меры в отношении должника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, к дому, в котором якобы проживал должник, приставы прибыли в минувший четверг. Вот только оказалось, что квартиру мужчина продал. Однако новый владелец поделился с приставами телефонным номером отца должника. Пенсионер проявил добропорядочность и лично привел сына к стражам порядка. Но тот и здесь отказался оплачивать штрафы. В результате приставы арестовали принадлежащий ему автомобиль марки «Мерседес» и две недели на погашение долга. Если и на этот раз нарушитель проигнорирует требования ФССП, то его автомобиль будет изъят.

Челябинск, Олег Кирьянов

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