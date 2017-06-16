Супруги-южноуральцы затарились контрафактным алкоголем на полмиллиона рублей

Семейная пара из Карталов хранила дома контрафактный алкоголь на 565 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело. Южноуральцев подозревают в приобретении и хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции.

По версии следствия, в 2017 году супруги приобрели контрафактный алкоголь на сумму более 565 тысяч рублей. Подделку они хранили и себя дома и в торговом комплексе, расположенном в районе железнодорожного вокзала города Карталы.

В результате проведенных сотрудниками транспортной полиции оперативно-розыскных мероприятий контрафактная продукция у предпринимателей изъята. В настоящее время следственным органом СКР организован осмотр изъятой алкогольной продукции, допрашиваются свидетели, производятся иные следственные и процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе, выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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