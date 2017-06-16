Председатель – зоофил? В челябинском гаражном кооперативе развернулась война за власть

В одном из гаражных кооперативов Металлургического района Челябинска развернулась настоящая война за власть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобилисты никак не поделят власть, а сама история выглядит более чем скандальной, дошло до того, что нынешнего председателя кооператива обвинили в зоофилиии. Листовки с оскорблениями в адрес мужчины неизвестные расклеили на территории гаражного товарищества. Глава кооператива считает, что его таким образом пытаются сместить с должности. Подобных листовок он сорвал уже несколько десятков, заверяя, что расклеивают их владельцы гаражей в кооперативе, которые всячески пытаются испортить ему жизнь. Более того, по словам челябинца, три месяца тому назад его даже избили.

«Получил сотрясение и смещение носовой перегородки, экспертиза, которую потом назначили, показала легкую степень вреда здоровью», – цитирует мужчину «31tv». Прессинг, по его словам, на этом не закончился. Председатель подозревает, что с целью сокрытия улик злоумышленники перерезали провода системы видеонаблюдения, поэтому стражи порядка не нашли в его избиении состава преступления. Выступить в поддержку председателя пытался собственник, но досталось и ему. Мужчина рассказывает, что действия злоумышленников напоминают рейдерский захват. «Приезжали ко мне на работу с угрозами, заливали замки в квартире, вызванивали знакомых», – жалуется глава товарищества. Мужчина уверен – владельцы гаражей пытаются сместить его с должности и посадить в кресло председателя «своего человека». Меж тем, другие члены товарищества приняли выжидательную позицию.

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Впрочем, у членов кооператива накопилось к его главе немало вопросов. По их словам, плата за пользование гаражами должна назначаться на ежегодном собрании, но он его ни разу не провел – он лишь собирает с них деньги, которые потом исчезают в неизвестном направлении, даже дворника не наняли.

Один из бывших председателей скандального товарищества рассказал, что суд ранее посчитал, что нынешний глава занимает кресло главы кооператива незаконно. Это решение тот пробовал оспорить, но неудачно. Вот только место свое освобождать не планирует, заявляя, что все это незаконно. Разбираться в нюансах этого конфликта будут правоохранители.

Как рассказала и.о. начальник отдела по связям со СМИ УМВД по Челябинску Светлана Ершова, материалы проверки по поводу умышленного причинения вреда здоровью направлены в мировой суд Металлургического района, которому предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела. Тем временем, владельцы гаражей ждать не хотят и решили организовать собрание, во время которого будет избран новый глава товарищества.

Челябинск, Олег Кирьянов

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