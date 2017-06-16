Житель Миасса погиб под плитой в нелегальном цехе

Южноуральца раздавила плита в нелегальном цехе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в в нелегальном цехе по обработке памятников еще 15 мая, однако уголовное дело по данному факту завели лишь 14 июня.

Месяц назад в промышленной зоне в районе Тургоякского шоссе на мужчину, оказавшегося в цехе совершенно случайно, рухнула мраморная глыба. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

«В отношении 49-летнего крановщика цеха открыто уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, – цитирует «АиФ_Челябинск» следователя Следственного отдела по городу Миассу Романа Долинина. – Во время проверки было установлено, что цех по изготовлению мраморных памятников не был соответствующим образом зарегистрирован, на данный момент решается вопрос о возбуждении дела по факту нарушения техники безопасности». Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности на данный момент находится под подпиской о невыезде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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