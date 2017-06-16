НМУ в Челябинске держатся четвертый день

Неблагоприятные метеоусловия продлятся в Челябинске почти сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в областном центре с 19 часов 16 июня до 14 часов 17 июня.

В связи с этим в Челябинске объявлено предупреждение о НМУ 1 степени опасности. Кроме того, ряд предприятий Южного Урала получили предупреждения о введении режима НМУ 1 степени опасности с 19 часов 16 июня до 19 часов 17 июня.

Отметим, что в Челябинске неблагоприятные метеоусловия длятся уже четвертый день. НМУ было объявлено с 19 часов 13 июня. Причем в 15 и 16 июня режим НМУ действовал также до 14:00.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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