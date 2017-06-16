Грозы, град и шквалистый ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупредило южноуральцев о дальнейшем ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, ближайшие три дня (17-19 июня) на территории Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный.

При грозах, по информации Челябинского ЦГМС, возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийное отключение систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличение количества ДТП.

Информация об ухудшении погоды доведена до администраций муниципалитетов, единых дежурно-диспетчерских служб.

Челябинск, Юлия Димова

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