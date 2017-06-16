Челябинка проломила голову в автобусе

В Челябинске пенсионерка покалечилась в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел 15 июня на пересечении улиц Свободы и Плеханова. Водитель автобуса «НЕФАЗ» резко дернулся с места, в итоге находившаяся в салоне 76-летняя женщина не удержала равновесие и упала.

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Старушку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом локтевого сустава доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту травмирования пенсионерки проводится расследование.

В пресс-службе Госавтоинспекции не исключают, что пенсионерка могла ушибиться по собственной неосторожности, если не держалась за поручни.

Челябинск, Юлия Димова

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