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Челябинские спасатели подняли четырехлетнего ребенка со дна бассейна

Челябинские спасатели подняли четырехлетнего ребенка со дна бассейна

В Челябинске четырехлетняя девочка упала в бассейн.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, инцидент произошел 14 июня около 17:00 на водном аттракционе «Горки», расположенном на пляже «Солнечный берег».

Упав в бассейн глубиной около полутора метров, малышка начала тонуть. «Один из матросов- спасателей, находившихся на спасательном посту, увидел на дне бассейна ребенка, – рассказал старший спасательного поста Дмитрий Микрюков. – Он вытащил девочку из воды и оказал ей первую помощь».

По словам матросов-спасателей, на водном аттракционе ребенок находился один. Родителей девочки разыскали на пляже. От помощи врачей они отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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