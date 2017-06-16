Челябинские спасатели подняли четырехлетнего ребенка со дна бассейна

В Челябинске четырехлетняя девочка упала в бассейн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, инцидент произошел 14 июня около 17:00 на водном аттракционе «Горки», расположенном на пляже «Солнечный берег».

Упав в бассейн глубиной около полутора метров, малышка начала тонуть. «Один из матросов- спасателей, находившихся на спасательном посту, увидел на дне бассейна ребенка, – рассказал старший спасательного поста Дмитрий Микрюков. – Он вытащил девочку из воды и оказал ей первую помощь».

По словам матросов-спасателей, на водном аттракционе ребенок находился один. Родителей девочки разыскали на пляже. От помощи врачей они отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.06.17

Челябинка проломила голову в автобусе. / Томино в блокаде: неизвестные в камуфляже перекрыли дорогу к деревне. / Грозы, град и шквалистый ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»