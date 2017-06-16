ЧМК оштрафовали за слив отходов в Каштакский бор

ЧМК заплатит за слив отходов в Каштакский бор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, суд Центрального района Челябинска признал Челябинский металлургический комбинат виновным в сливе канализационных сточных вод на территорию памятника природы регионального значения – Каштакского бора.

По данным ведомства, 15 марта текущего года инспекторы министерства провели рейдовый выезд на основании жалоб жителей Металлургического района областного центра. В районе улицы Трудовой, возле дома №28 был зафиксирован разлив сточных вод с запахом, характерным для канализации, с территории расположенной рядом автостоянки на территорию бора.

На месте аварии уже работала бригада комбината. Бригадир объяснил, что на данном участке произошло обрушение камеры канализационного коллектора, который отводит стоки к очистным сооружениям. Коллектор оказался засыпан, что привело к разливу канализационных стоков на поверхности.

Во время работ по устранению последствий аварии эти стоки пришлось откачать на территорию расположенной рядом автостоянки, откуда они и попали на территорию памятника природы.

В соответствии с «Режимом особой охраны Каштакского бора», в границах природного памятника запрещен сброс ливневых и сточных вод. Принимая во внимание обстоятельства происшествия, судом решено взыскать с предприятия минимальный штраф в размере 300 тысяч рублей, который ЧМК уплатит в пользу областного минэкологии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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