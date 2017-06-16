В Миассе второй день горит свалка

В Миассе второй день не могут потушить свалку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, вчера утром, по данным, полученным от жителей Миасса, сотрудникам ведомства пришлось выезжать к Васильевской свалке, дабы подтвердить факт возгорания отходов. Тогда же инспектор государственного регионального эконадзора зафиксировал факт открытого горения свалки.

Открытое горение отходов было ликвидировано к обеду минувшего четверга. На данный момент, предприятие, эксплуатирующее полигон, привлекло четыре единицы спецтехники для тушения возгорания. Для устранения всех очагов задымления и тления отходов требуется привлечение дополнительных средств, отмечают в министерстве. В итоге было принято решение о привлечении с сегодняшнего дня еще трех единиц техники для ликвидации всех очагов тления отходов.

В минэкологии подчеркивают, что данная ситуация находится в ведомстве на особом контроле. Кроме того, проблему с возгоранием свалки регулярно мониторят представители эксплуатирующей организации и администрации города.

Челябинск, Олег Кирьянов

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