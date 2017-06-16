Жителю Магнитогорска грозит штраф за съемки велопарада с помощью дрона

Жителю Магнитогорска грозит штраф за несанкционированное использование летательного аппарата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», велопарад в Магнитке проходил 28 мая. В этот день один из жителей города запустил в небо для съемки мероприятия беспилотный летательный аппарат.

Как оказалось позднее, у мужчины отсутствовали необходимые разрешительные документы, пишет «Верстов.Инфо». Сейчас по факту этого нарушение открыто административное производство, что грозит нарушителю штрафом в размере до 5 тысяч рублей.

Как объясняют в прокуратуре, с 15 июля минувшего года в России вступили в силу изменения к Воздушному кодексу, которые касаются использования любительских коптеров и дронов. Так, с минувшего лета беспилотные воздушные суда массой более 30 килограмм подлежат обязательной регистрации. Что же касается других БПЛА, вес которых, как правило, значительно ниже 30 килограмм, то в их случае регистрация не обязательна. Однако, при осуществлении полетов с помощью таких устройств над территорией населенных пунктов, потребуется получить разрешение в администрации муниципального образования, в противном случае, инициатора несанкционированного полета оштрафуют. Более того, если несогласованный полет приведет к гибели и травмированию людей, владельцу дрона будет грозить уже уголовная ответственность в виде 5-7 лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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