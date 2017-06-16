Гособвинитель просит для «маньяка с ЧТЗ» 25 лет колонии особого режима

В ходе судебного заседания прокурор потребовал отправить «маньяка с ЧТЗ» за решетку на 25 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе сегодняшних прений в Тракторозаводском районном суде прокурор попросил приговорить насильника к 24 годам 9 месяцам колонии особого режима и штрафу в 250 тысяч рублей.

Напомним, южноуралец, больше года державший в страхе Челябинск, обвиняется в 22 преступлениях. Ему вменены изнасилования, насильственные действия сексуального характера, разбойные нападения и угрозы убийством потерпевшим. От его действий пострадали 8 девушек и девочек, 3 из которых оказались несовершеннолетними.

Свое первое нападение насильник совершил в апреле 2014 года в центре Челябинска, на улице Сони Кривой. Пострадавшей стала взрослая девушка. После этого он перенес свою активность в Тракторозаводский район. Когда там произошло несколько нападений на девушек, в том числе несовершеннолетних, по городу поползли слухи о маньяке.

Зимой 2015-2016 года преступник вдруг прекратил нападения, и несколько месяцев о нем не было ничего слышно. Однако в августе 2016 года он вновь совершил нападение. На сей раз его жертвой стала семилетняя школьница. После этого мужчина попытался улететь в Таджикистан, однако 3 сентября был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.06.17

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