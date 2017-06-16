«Речной трамвайчик»: после дождя в Магнитогорске встали трамваи

В Магнитогорске дождь затопил трамвайные рельсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе пересечения улиц Ленинградская и Советская, недалеко от здания ГИБДД. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

«Построили стоянку около ГИБДД (бывшая таможня), – написала одна из жительниц Магнитогорска. Дождь не сильный и только начался, и вот результат – всё размывает. Трамваи встали – рельс не видно, камни, песок, земля и мусор. Хорошо, что пока еще не провалились. На проезжую дорогу вымываются камни. А местные делают у себя запруды». Все дело в ливневой канализации, не справлявшейся с потоками воды и раньше, а после строительства парковки и вовсе переставшей работать, рассуждают горожане.

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«Приехали после звонка в течении часа, – рассказала одна из магнитогорчанок. – Под рельсами дыру проковыряли. Сейчас около столба ходят кругами: размыло – наклонило». Горожанам не остается ничего, кроме как иронизировать. «А я и не знала, что у нас в городе есть речные трамвайчики», – грустно шутит одна из участниц обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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