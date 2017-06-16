Бывшего вице-губернатора Челябинской области обвинили в захвате элитных земель

Челябинские общественники вскрыли «серые» схемы захвата участков лесфонда. В афере обвиняют бывшего вице-губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об элитном челябинском поселке Тарасовка. Горожане начали приобретать у муниципалитета участки в 2016 году. Однако сразу после проведения аукциона собственники выяснили, что на купленных участках неизвестные установили три фанерные будки без подведенных сетей площадью 10 квадратных метров каждая.

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Возведенные на участках некапитальные строения стали поводом для судебного разбирательства. Заявителем по делу выступил бывший вице-губернатор Челябинской области, адвокат Сергей Бубновский. Истец настаивал, что является владельцем данных строений и в скором времени на участке площадью 30 гектаров появится молодежный лагерь общей вместимостью 1,4 тысячи человек.

В итоге районный суд, а следом и областной признали за экс-чиновником право собственности на спорные земельные участки. «Невооруженным взглядом видно, что это некапитальные строения, ни о каком детском лагере здесь речи не идет. Мы думаем, что суд был введен в заблуждение и поэтому принял строения за капитальные, – заявили представители регионального отделения ОНФ в Челябинской области. – Из материалов дела следует, что суд принял в качестве аргумента эскизный проект лагеря. Причем нет никаких сведений о том, кто и каким образом этот проект утверждал».

Впоследствии на основании вынесенных решений ранее заключенные договоры купли-продажи земель в поселке Тарасовка аннулировали. Возмущенные собственники обратились в прокуратуру, однако там горожанам заявили, что не могут повлиять на вступившие в силу решения судов.

На мошенническую схему захвата земель общественники пожаловались в Генпрокуратуру РФ. Пока официального ответа надзорного органа не последовало.

Челябинск, Юлия Димова

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