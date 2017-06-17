Челябинец умер на улице, не дождавшись скорой

В центре Челябинска скончался мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 16 июня на улице Свободы. Неожиданно мужчина средних лет схватился за сердце и упал прямо на остановке общественного транспорта.

Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь и пытались сделать непрямой массаж сердца, однако спасти его не удалось.

По данным очевидцев, реанимационная бригада прибыла на место лишь спустя 40 минут после звонка. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пациента.

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Между тем, в городской станции скорой помощи заявили, что бригадаприехали на вызов в два раза быстрее, чем посчитали очевидцы, уложившись в стандартное время.

По предварительным данным, мужчина страдал хроническим заболеванием сердца, несколько лет назад он уже перенес один инфаркт.

Челябинск, Юлия Димова

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