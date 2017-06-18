Южноуральская пенсионерка лишилась денег, мечтая об отдыхе на Кавказе

Жительница Магнитогорска решила отправиться в Абхазию, но стала жертвой мошенника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть обратилась 57-летняя женщина.

Заявительница пояснила, что связалась в Интернете с представителем турагентства по продаже путевок на черноморское побережье Кавказа. Мужчина сообщил клиентке, что отдых в пансионате обойдется ей в 31 тысячу рублей, при этом путевку необходимо оплатить заранее.

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Пенсионерка перевела на банковский счет афериста указанную сумму, в итоге лишилась и отдыха, и последних сбережений.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. В настоящий момент ведутся поиски злоумышленника.

Челябинск, Юлия Димова

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