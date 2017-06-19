Годы – не помеха: южноуральская пенсионерка вылетела на «красный», отправив восьмилетнего школьника в больницу

Из-за ДТП, спровоцированного пенсионеркой, восьмилетний магнитогорец попал в больницу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу на пересечении улиц Советской и Грязнова.
79-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», проигнорировала запрещающий сигнал светофора и столкнулась с «Дэу Нексия». В результате ДТП пострадала сама пенсионерка и восьмилетний пассажир иномарки.
Мальчик с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма был госпитализирован в отделение травматологии МУЗ «Детская городская больница №3». При этом, как пишет «Верстов.Инфо», ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье без использования детского удерживающего устройства. В связи с этим в отношении водителя «Дэу Нексии» был составлен протокол об административном правонарушении.
Челябинск, Виктор Елисеев
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