В детском саду на ребенка набросилась собака

В Сосновском районе на территории детского сада на четырехлетнюю девочку набросилась собака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 15 июня в детском саду поселка Рощино Сосновского района. Об инциденте рассказала в социальных сетях мама девочки.

«В 17:23 мне позвонил мужской незнакомый голос (позже выяснилось, хозяин собаки) и сказал, что лицо ребенка покусала и исцарапала собака породы спаниель, которая зашла на территорию площадки, где гуляли дети, вместе со своим хозяином, – написала женщина. – По его словам, они раз пятьдесят приходили с собакой в детский сад и дети ее любят, и она их, но тут почему-то она набросилась на мою дочь, которая, со слов воспитателя, просто ее гладила. Причем эта «добрая собачка» оказалась даже не привита. В результате этого моя малышка вынуждена пройти курс уколов от бешенства».

Но больше всего жительница Сосновского района возмущена тем, что никто из сотрудников дошкольного учреждения не вызвал для ребенка «скорую помощь»: девочку просто отдали хозяину собаки, который и отвез ее в травмпункту в райцентр, по дороге забрав мать пострадавшей воспитанницы детского сада.

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Однако на этом история не закончилась. Как рассказывает женщина, 17 июня южноуральцам вновь пришлось везти дочь в больницу: у девочки загноились раны. «Без всякой анестезии разводились края раны и скальпелем выскабливали обильные гнойные сгустки в правой подглазничной области и в правой щечной области, – пишет она. – Дочь нереально кричала, я думала, что она точно потеряет сознание. Обошлось... Меня до сих пор трясет от увиденного. Сейчас мы находимся в стационаре, ежедневно нам меняют дренажные повязки, раздвигая края раны, пичкают антибиотиками, ставят уколы от бешенства».

По поводу инцидента родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию. В детском саду проводится внутренняя проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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