В Челябинске маленький мальчик выпал из окна

В Челябинске из окна многоэтажки выпал ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ЧП, произошедшем накануне вечером в Металлургическом районе, сообщили местные жители. «Возле дома №16 по улице Пети Калмыкова стоит скорая, полиция и пожарные. Вроде как в третьем подъезде со второго этажа выпал малыш, на вид два годика», – написал очевидец в соцсетях.

Пострадавшего с травмой руки доставили в больницу.

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По предварительным данным, малыш отделался лишь ушибом. «Ребенок жив и здоров с целыми ручками и ножками! Везунчик малый!», – написала в комментариях горожанка. Другая жительница отметила, что в момент происшествия малыш находился в квартире вместе с матерью и младшим братиком.

Пока дети резвились на подоконнике с открытыми окнами, женщина спала. «Спасибо огромное бдительным соседям, которые оказались рядом, одолжили полотенчико и разбудили непутевую мамочку, а ведь следом мог прыгнуть и второй», – отметила еще одна местная жительница. Другие еще раз напомнили неосторожным родителям о снятии ручек и установке блокираторов на рамы пластиковых пакетов во избежание травмирования детей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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