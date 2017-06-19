Бизнес-просветление: на Южном Урале директор офиса микрозаймов расплакался, побывав у должников

В Челябинской области директор микрофинансовой организации пообещал нищим клиентам забыть про долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФССП, в Коркино судебные исполнители организовали для взыскателя, требовавшего арестовать имущество неплательщиков, «экскурсию» по их домам.

Вместе с кредитором приставы нагрянули к 26-летнему жителю, задолжавшему 67 тысяч рублей. Исполнительное производство по данному делу ведется с ноября прошлого года. Официально молодой человек нигде не работает, имуществом не владеет.

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В момент визита застать должника на месте не удалось. Находившийся дома старичок с тремя детьми пояснил, что парень подрабатывает пастухом, вернется поздно. Пока исполнитель беседовала с родственниками молодого человека, взыскатель с удивлением обнаружил, что в жилище нет абсолютно ничего ценного. «Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя, директора микрофинансовой организации, слезы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако вида кредитор не показал, смущенно заявив о попавшей в глаз соринке.

Затем взыскателя привезли ко второй должнице – 30-летней женщине, матери двоих детей. Задолжавшей 37 тысяч рублей хозяйки дома также не оказалось. Приставов встретил двоюродный брат женщины. Обстановка в помещении была более чем скромной.

На вопрос исполнителя «Как живете?», дети искренне сообщили, что хорошо, однако отметили, что раньше жили лучше: у них была собака, которую пришлось продать, потому что ее нечем кормить.

Выйдя на улицу, кредитор признался приставам, что не ожидал увидеть клиентов в таком бедственном положении, считая, что должники не могут погасить кредиты из-за своей халатности. Также мужчина добавил, что намерен еще раз встретиться с несколькими клиентами, чтобы решить вопрос об отзыве исполнительных листов.

Челябинск, Юлия Димова

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