В километре от челябинского аэропорта появится бесплатная стоянка

Бесплатная стоянка для встречающих появится в километре от аэропорта «Челябинск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоянка, оборудованная информационным табло о текущих рейсах и кафе, должна появиться к 1 июля. Об этом рассказал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

«Не все, кто встречает пассажиров, хотят пользоваться платной стоянкой, – отметил градоначальник.– Машины оставляют вдоль дороги на обочине. Если прибывает сразу несколько рейсов, такие стихийные стоянки растягиваются на сотни метров. Это небезопасно. Мы нашли место, провели аукцион, бюджет проекта составляет около шести миллионов рублей».

Стоянка будет расположена справа от дороги из города в Аэропорт. Там для встречающих сделают кафе, установят табло с информацией о прибывающих рейсах и звуковое оповещение. Возможно, с течением времени рядом появится автосервис.

Правда, насколько решит проблему с забитой обочиной стоянка, рассчитанная всего на 100 машин, и кто ею будет пользоваться, пока неизвестно. Вполне возможно, ее облюбуют таксисты. Остальным же встречающим и дальше придется дожидаться друзей и родственников, стоя у обочины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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