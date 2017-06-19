Понедельник, 19 июня 2017, 11:34 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Челябинске ради очередного ЖК срубили деревья и засыпали реку грунтом

В Челябинске ради очередного ЖК срубили деревья и засыпали реку грунтом

Жители Челябинска пожаловались на строителей, портящих берег реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА , в областную экологическую приемную поступило обращение от собственников домов на улице Набережной. Заявители пояснили, что представители ОО «СтройДом» разровняли площадку в пойме реки, начав засыпать воду грунтом и рубить деревья.

Отметим, согласно информации на сайте застройщика, в будущем на пересечении улиц Набережной и Калинина появится новый жилой комплекс «Бриз», включающий в себя четыре объекта – 10-ти и 16-этажные дома.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе выездной проверки экологи зафиксировали снос зеленых насаждений и сваленную в реку землю. Общественники отмечают, что по закону строительство в 20 метрах от берега разрешено лишь при соблюдении природоохранных норм.

Материалы инспекционной проверки в ближайшее время будут переданы в региональное министерство экологии для принятия решения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.06.17

В километре от челябинского аэропорта появится бесплатная стоянка. / Бизнес-просветление: на Южном Урале директор офиса микрозаймов расплакался, побывав у должников. / В Челябинске маленький мальчик выпал из окна.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

Какая боль: на Южном Урале разбили спорткар за 7,5 миллионов

В километре от челябинского аэропорта появится бесплатная стоянка

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Бизнес-просветление: на Южном Урале директор офиса микрозаймов расплакался, побывав у должников

В Челябинске маленький мальчик выпал из окна

В детском саду на ребенка набросилась собака
Все новости

Новости партнеров