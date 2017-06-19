В Челябинске ради очередного ЖК срубили деревья и засыпали реку грунтом

Жители Челябинска пожаловались на строителей, портящих берег реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областную экологическую приемную поступило обращение от собственников домов на улице Набережной. Заявители пояснили, что представители ОО «СтройДом» разровняли площадку в пойме реки, начав засыпать воду грунтом и рубить деревья.

Отметим, согласно информации на сайте застройщика, в будущем на пересечении улиц Набережной и Калинина появится новый жилой комплекс «Бриз», включающий в себя четыре объекта – 10-ти и 16-этажные дома.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В ходе выездной проверки экологи зафиксировали снос зеленых насаждений и сваленную в реку землю. Общественники отмечают, что по закону строительство в 20 метрах от берега разрешено лишь при соблюдении природоохранных норм.

Материалы инспекционной проверки в ближайшее время будут переданы в региональное министерство экологии для принятия решения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.06.17

В километре от челябинского аэропорта появится бесплатная стоянка. / Бизнес-просветление: на Южном Урале директор офиса микрозаймов расплакался, побывав у должников. / В Челябинске маленький мальчик выпал из окна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»