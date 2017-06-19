Какая боль: на Южном Урале разбили спорткар за 7,5 миллионов

Под Магнитогорском разбилась люксовая иномарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент с участием Porsche-911, произошедший в минувшую субботу на закрытой гоночной трассе Т-Моторс, активно обсуждают в соцсетях.

По данным очевидцев, на относительно прямом участке трека спорткар на высокой скорости вылетел за пределы трассы и перевернулся.

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Судя по фото, иномарка получила значительные повреждения. К счастью, водитель Porsche отделался лишь ссадинами, избежать серьезных травм помогла подушка безопасности. В комментариях автомобилисты гадают, во сколько встанет владельцу спорткара ремонт и надеются, что машина была застрахована по КАСКО. Отметим, самая низкая стоимость данного авто составляет 7,5 миллионов рублей.

Кроме того, южноуральские автолюбители отметили несерьезность самого гоночного трека.

«На этой трассе зона безопасности как-то не очень выполнена. Отбойник близко, да и покрышек пару рядов перед ним не помешало бы поставить. Плюс выполнить нормальные гравийные ловушки, которые как раз предотвращают переворот при вылете с трассы», – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки».

Челябинск, Юлия Димова

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