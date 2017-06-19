В Аше неизвестные начали охоту на бездомных собак

В Аше неизвестные отстреливают бездомных собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на днях возле пожарной части. О нем жители города рассказали в социальных сетях.

По словам очевидца, после расправы тела погибших животных за собой никто убирать не стал, при этом, совсем рядом ходят дети и вообще проживают люди. Все это может не просто нанести детям психологическую травму, они также могут вытащить из животного отравленный шприц и нанести себе вред.

Стоит отметить, что большинство комментаторов под этим постом одобрили отстрел бродячих псов, потому что по городу давно бегают целые стаи бездомных животных. Возмутились горожане лишь тем фактом, что трупы животных никто не стал утилизировать. Некоторые из комментаторов предположили, что это несанкционированный отстрел животных, поэтому предложили местным жителям обратиться к городской администрации.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.06.17

Какая боль: на Южном Урале разбили спорткар за 7,5 миллионов. / В Челябинске ради очередного ЖК срубили деревья и засыпали реку грунтом. / В километре от челябинского аэропорта появится бесплатная стоянка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»