На газ, дороги и лекарства: в бюджете Челябинской области нашли «свободные» 4 миллиарда

Южноуральские власти рассказали, на что потратят миллиарды бюджетных рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальной статистике, в регионе отмечается положительная тенденция развития экономики. По данным первого вице-губернатора Челябинской области Евгения Редина, за последние пять месяцев индекс промышленного производства обошел показатели аналогичного периода 2016 года.

Данный факт позволил дополнительно распределить свыше 4 миллиардов бюджетных рублей на приоритетные социальные программы.

К примеру, 1,4 миллиарда рублей направят на финансирование отрасли здравоохранения. Из них более 220 миллионов рублей выделят на покупку жизненно необходимых лекарств южноуральцам, не обеспеченным препаратами из федерального бюджета, в том числе страдающим орфанными заболеваниями.

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Чуть более 350 миллионов рублей чиновники потратят на оснащение реконструируемого операционного блока областной клинической больницы. Открытие отремонтированного отделения запланировано на осень текущего года.

Еще 114 миллионов рублей из областной казны дополнительно направят на покупку 50 реанимобилей. Также расходы коснутся текущего ремонта городских и районных больниц, оплаты потребленных энергоресурсов, поддержки психиатрической службы, наркологических, противотуберкулезных и кожвенерологических медучреждений.

Что касается финансирования отрасли дорожного хозяйства, на эти цели в текущем году дополнительно изыскали более 2,1 миллиарда рублей, при этом основную часть денег получит Челябинск.

К примеру, 1,5 миллиарда рублей направят на содержание и ремонт дорог областного центра: гостевые маршруты саммитов ШОС и БРИКС, подъезды к новой школе в микрорайоне Парковый, ремонт асфальтового покрытия на улице Новороссийской.

Строительство новых дорог обойдется региональному бюджету еще в 210 миллионов рублей. Среди них улица Трашухина, расширение участка пути от Свердловского тракта к Успенскому кладбищу, строительство улицы Героя России Евгения Родионова, а также улицы Тепличной в Чурилово.

Отметим, Магнитогорску на дорожные расходы выделят 300 миллионов рублей, остальным муниципалитетам достанется порядка 40 миллионов рублей на всех.

Так, с учетом ранее принятых решений дорожный фонд Челябинской области пополнится до 12,5 миллиарда рублей.

Ко всему прочему, финансовую помощь в размере 618 миллионов рублей получат 34 муниципальных образования области в рамках программы газификации.

Добавим, в течение месяца измененный проект бюджета поступит на рассмотрение в законодательное собрание Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.06.17

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