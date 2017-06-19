Южноуральские строители удвоили стоимость поставленного школе оборудования

В Челябинской области строители запросили за оборудование школы вдвое больше рыночной цены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудники надзорного ведомства Нагайбакского района выявили факт нарушения федерального закона во время проверки выполнения муниципального контракта.

По данным прокуратуры, было установлено, что между отделом капитального строительства администрации Нагайбакского района и ЗАО «Строймеханизация» был заключен контракт на строительство школы в поселке Балканы. Для оплаты стоимости технологического оборудования в рамках исполнения указанного контракта должностное лицо ЗАО «Строймеханизация» предоставило в МКУ «Отдел капитального строительства» счет-фактуру на покупку станции очистки сточных вод «Топас-40» на общую сумму порядка 664 тысяч рублей.

Во время проведения прокурорской проверки у поставщика очистного оборудования были истребованы документы, в соответствии с которыми, реальная стоимость данной установки составляет 335 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в ОМВД по Нагайбакскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в крупном размере.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.06.17

На газ, дороги и лекарства: в бюджете Челябинской области нашли «свободные» 4 миллиарда. / В Аше неизвестные начали охоту на бездомных собак. / Какая боль: на Южном Урале разбили спорткар за 7,5 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»