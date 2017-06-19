В Карталах объявили войну дорожным знакам

В южноуральском муниципалитете вандалы методично уничтожают дорожные знаки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улицах Карталов стали все чаще появляться поваленные и погнутые дорожные знаки.
На данный момент поврежденные знаки уже замечены в переулке Нефтебазном, на улице Свердлова, возле Дома культуры «Радуга» в Полтавке, а также в других местах, пишет «Карталинская Новь».
По каждому поврежденному дорожному знаку в городскую администрацию ГИБДД было внесено предписание по его восстановлению или замене.
Челябинск, Олег Кирьянов
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