Понедельник, 19 июня 2017, 16:51 мск

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Челябинских чиновников через суд заставляют обрезать опасные деревья

Челябинских чиновников через суд заставляют обрезать опасные деревья

Прокуратура настояла на обязанности челябинских чиновников обрезать опасные деревья.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, позицию надзорного ведомства поддержал суд.

Прокурорская проверка деревьев была организована после многочисленных жалоб жильцов многоквартирных домов, расположенных на улицах 60 лет Октября, Ярослава Гашека, Дегтярева, Жукова и 50 лет ВЛКСМ. В ведомстве отмечают, что неисполнение обязанностей по обрезке деревьев создает угрозы гражданам и организациям, поскольку деревья и ветви находятся в непосредственной близости к местам массового скопления людей и могут причинить ущерб имуществу физических или юридических лиц.

По итогам проведенных проверок районный прокурор обратился в суд и потребовал обязать администрацию Металлургического района Челябинска провести работы по омолаживающей обрезке деревьев на указанных улицах. Суд впоследствии принял сторону надзорного ведомства. В прокуратуре также подчеркивают, что исполнение этого судебного решения будет поставлено районной прокуратурой на контроль.

Челябинск, Олег Кирьянов

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