Троицкие полицейские вскрыли склад с пятью тысячами бутылок паленой водки

2,5 тысячи литров контрафактного алкоголя изъяла полиция Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии в Троицке в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в одном из гаражно-строительных кооперативов, была обнаружена и изъята контрафактная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, принадлежащая 49-летнему мужчине. Из незаконного оборота изъято свыше 5 тысяч 000 единиц алкогольной продукции и свыше 2 тысяч пачек табачных изделий.

Изъятое направлено в ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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