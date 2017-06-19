Конец мучениям: южноуральские выпускники сдали последние ЕГЭ

В России завершился основной этап сдачи единых госэкзаменов. Впереди – резервные дни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования Челябинской области, сегодня выпускники школ написали последние ЕГЭ, завершив итоговую аттестацию в основные сроки.

Сдавать химию заявились 1 тысяча 657 южноуральцев, историю – 2 тысячи 366 человек. Первый экзамен длился 3,5 часа, все это время школьникам разрешалось пользоваться непрограммируемым калькулятором. Отметим, минимальный порог по данному предмету – 36 баллов.

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На экзаменационную работу по истории участникам ЕГЭ выделили 3 часа 55 минут. Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать минимум 32 балла. Результаты работ выпускники узнают не позднее 4 июля.

По данным министерства, и тот и другой экзамен прошли без технических сбоев. Нарушений среди участников итоговой аттестации на Южном Урале не выявлено.

Напомним, в текущем году в Челябинской области открыто 55 пунктов проведения экзаменов. 20 июня и до 1 июля для участников ЕГЭ предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Придти в указанное время могут выпускники прошлых лет, а также южноуральцы, пропустившие ЕГЭ по уважительной причине и не сдавшие один из обязательных предметов (математику или русский язык) в основной период.

Челябинск, Юлия Димова

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