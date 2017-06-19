Госпитализированы около сотни южноуральцев, укушенных клещами

В Челябинской области растет количество пострадавших от укусов клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального минздрава, всего за прошедшую неделю в медучреждения области обратились 1 тысяча 242 человека, 11 пострадавших доставлены в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.

Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 10 тысяч 466 случаев нападения паразитов. На сегодняшний день подозрения на клещевой энцефалит имеют 92 укушенных южноуральца, из них 6 детей младше 14 лет.

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Медики отмечают, что в случае заражения энцефалитом тяжесть заболевания зависит не только от возраста пострадавшего и состояния его иммунитета, но и от концентрации вируса в самом клеще, от места присасывания и длительности пребывания зараженного паразита на теле.

Напомним, при посещений лесопарковых зон следует носить закрывающую кожу одежду, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и спутников.

В случае укуса клеща необходимо как можно быстрее снять его с тела, однако вытаскивать насекомое самостоятельно не рекомендуется, это должен сделать врач.

Челябинск, Юлия Димова

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