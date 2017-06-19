Власти Челябинска объявили войну шаурме

В Челябинске начали полномасштабный снос несанкционированных торговых киосков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю городские службы совместно с представителями полиции снесли два десятка самовольно установленных киосков. Об этом сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам чиновника, ежедневно сносится 2-3 нестационарных объекта. Работа ведется совместно с представителями комитета по управлению имуществом и земельными отношениями. «Было много нареканий по перебору ларьков с названием «Шаурма». Результаты работы с ними уже есть, – рассказал Евгений Тефтелев. – Но надо юридически обоснованно принимать по ним решения. Проверять документацию».

Право торговать шаурмой у предпринимателей есть, все же согласился градоначальник. Но для этого необходимо пройти соответствующие процедуры. Сколько всего намерены снести городские власти, г-н Тефтелев ответить затруднился. По его словам, информация об этом обновляется чуть ли не ежедневно. Но до конца лета работы точно хватит, заверил градоначальник. Причем сносить киоски будут не только на гостевых маршрутах, но и в «спальных» районах.

Впрочем, часто «снесенные» ларьки через некоторое время появляются на новом месте. Так, весной на перекрестке улиц Кирова и Калинина «снесли» овощной ларек. Через пару дней конструкция появилась в метрах 20 от прежнего места. Но если раньше ларек удачно вписывался в городской ландшафт, не мешал проходу и не портил вид улицы, то сейчас он перекрывает подступы к остановке общественного транспорта и многозначительно демонстрирует свой «зад» администрации Калининского района, а заодно и всем проезжающим по улицу Кирова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.17

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