Ученые обнаружили в космосе вращающуюся «тыкву»

Астрономы разглядели в космосе «тыкву».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о располагающейся в созвездии Льва молодой звезде, получившей название Регул.

Возраст небесного тела сравнительно мал, а ее масса в 3,5 раза превышает массу Солнца. Внимание ученых привлек необычный облик звезды, похожей на обыкновенную тыкву.

Полный оборот вокруг своей оси Регул делает меньше, чем за 16 часов. Столь высокая скорость вращения и привела к тому, что по форме звезда представляет собой не шар, шарообразной тело, приплюснутое с обоих полюсов. А своеобразные «ребра», возникающие как результат активности газов на поверхности светила, делают его еще больше похожим на тыкву.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.17

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