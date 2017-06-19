На Южном Урале трижды за день перекроют трассу М-5

в Челябинской области 20 июня вводится запрет на движение по федеральной автодороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ «Управление дорог «Южный Урал», проезд личного, общественного транспорта, а также машин экстренных служб будет временного прекращен на участке автодороги М-5 «Урал» в 1,5 километрах от поселка Новотроицкий Сосновского района.

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Ограничение будет введено трижды за день, продолжительность каждого составит 30 минут, первое начнет действовать в 13 часов.

Отметим, перекрытие федеральной автодороги связано с прокладкой воздушной линии электропередач ПС «Биргильда – Тяга» в рамках технологического присоединения «Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №5» и призвано обеспечить безопасность движущегося транспорта.

Челябинск, Юлия Димова

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