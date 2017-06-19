«Мечел-Коксу» запретили дымить: ПДК нафталина превышена в десятки раз

В Челябинской области установлен полный запрет на промышленные выбросы ООО «Мечел-кокс».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минприроды России, соответствующее решение принял Росприроднадзор по итогам рассмотрения дела по факту нарушения правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ.

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Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали в выбросах «Мечел-кокса» количество нафталина, в 45 раз превышающее предельно допустимую концентрацию.

Напомним, в январе текущего года замеры воздуха в промышленной зоне предприятия по производству коксохимической продукции выявили превышение ПДК фенола.

По фактам загрязнения воздуха выбросами 2 класса опасности принято решение о запрете работы неисправной технологической установки завода.

По мнению экспертов, «вклад» «Мечел-кокса» в загрязнение челябинского воздуха может достигать одной пятой части выбросов всех предприятий города.

Челябинск, Юлия Димова

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