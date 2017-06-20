Задержан убийца челябинской пенсионерки, чью голову и конечности нашли в мешке

В Челябинске установлен подозреваемый в убийстве с расчленением.

Как уже сообщал «Новый День», ночью 6 июня челябинский таксист, выполняя заказ на улице Куйбышева, встретил подозрительного мужчину в капюшоне с окровавленным пакетом в руках. Водитель спросил пешехода, что он несет. Тот сначала ответил, что мусор, а, увидев, что водитель звонит в полицию, бросил пакет и убежал.

Прибывшие на место следователи нашли в пакете отрубленные части тела. По факту убийства возбудили уголовное дело. Останки направили на судмедэкспертизу. Со слов таксиста был составлен фоторобот подозреваемого. Вскоре выяснилось, что голова и конечности принадлежат женщине старше 60 лет.

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Накануне днем следователи задержали подозреваемого в убийстве.

Им оказался 55-летний ранее не судимый, безработный сын пенсионерки. На допросе мужчина признался в расправе и показал, куда спрятал тело матери. Впоследствии туловище женщины откопали на садовом участке. В квартире подозреваемого также изъяты топор, ножовка и куски одежды.

В настоящее время в суд направлено ходатайство о помещении задержанного в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. «У нас есть сомнения по поводу вменяемости подозреваемого», – отметил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Игорь Митрохин. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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