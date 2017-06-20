В Челябинской области обезвредили банду контрабандистов военной продукции

Южноуральские контрразведчики накрыли канал контрабанды военной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, организаторы контрабандного канала попали в поле зрения спецслужб задолго до задержания. Оперативникам удалось установить, что банда намеревалась переправить комплектующие бронетанковой техники на Ближний Восток.

Осенью 2016 года сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое» задержали грузовой автомобиль «Man» с 26 ящиками, заполненными бывшими в употреблении комплектующими бронетанковой техники, состоящей на вооружении Минобороны России.

По данному факту следственным отделом регионального УФСБ в отношении трех членов группы было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Троицкий районный суд признал их виновными в попытке контрабанды вооружений. Один из участников преступного сообщества приговорен к трем годам и двум месяцам условно с испытательным сроком два года, его подельник – к трем годам условно с испытательным сроком два года. Еще один участник банды получил 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и был освобожден из-под стражи в связи с отбытием наказания в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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