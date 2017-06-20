Челябинский областной суд смягчил наказание убийце Эстер Альварес

Убийца челябинки Эстер Альварес проведет за решеткой на 2 месяца меньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, инстанция, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Эдварда Краузе, его сожительницы и приятеля, изменил приговор Чебаркульского городского суда от 20 декабря 2016 года.

Напомним, Чебаркульский городской суд установил, что в марте 2015 года, уехав из дома на дорогостоящем автомобиле, пропала 35-летняя жительница Челябинска Эстер Альварес. Спустя несколько дней ее тело было обнаружено в Чебаркульском районе с огнестрельными ранениями.

В ходе следствия выяснилось, что убийство совершил Краузе, вместе с которым женщина отмечала свой день рождения. Впоследствии его сожительница и знакомый помогли скрыть тело и автомобиль. Кроме того, до совершения убийства южноуралец на дороге открыл огонь по проезжающей машине. Суд пришел к выводу, что свести счеты со своей дамой Краузе решил, чтобы завладеть ее автомобилем.

В результате Краузе был признан виновным в убийстве, умышленном повреждении из хулиганских побуждений чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также, вместе с подельниками – в краже в особо крупном размере. Кроме того, последние признаны виновными в укрывательстве преступления, совершенного южноуральцем.

Городской суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок: Краузе – 19 лет, его знакомому – 5 лет, со штрафом 100 тысяч рублей, сожительнице – 4 года, со штрафом 100 тысяч рублей. Краузе с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Лабецкому и Самсоновой – общего. Кроме того, каждому в качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы на срок 2 года. Также суд взыскал с Краузе в пользу матери погибшей и трех ее несовершеннолетних детей компенсацию морального вреда в 11 миллионов рублей.

Приговор обжаловали осужденные, их адвокаты, кроме того подано апелляционное представление прокурора. Адвокат Краузе настаивал на переквалификации действий своего подзащитного с умышленного убийства на причинение смерти по неосторожности, кроме того, настаивал, что у него не было умысла на кражу. Защитники его подельников просили тех полностью оправдать. Также с апелляционным представлением выступил прокурор.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора, исключив из осуждения Краузе незаконные действия с боеприпасами, снизил ему наказание по данной статье на два месяца, тем самым снизив общий срок наказания до 18 лет 10 месяцев лишения свободы. Кроме того подельники южноуральца были освобождены от наказания (штрафов), назначенного им за укрывательство преступления, в связи с истечением срока давности. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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