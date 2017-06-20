Вторник, 20 июня 2017, 11:46 мск

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К главе Миасса нагрянули силовики

К главе Миасса нагрянули силовики

В администрации Миасса проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА , следственные действия сегодня с утра проводят в кабинете главы Геннадия Васькова представители ФСБ.

В приемной также находится руководитель аппарата Николай Беляев. Остальных чиновников к Васькову не пускают.

Сам градоначальник периодически покидает кабинет под строгим присмотром силовиков, сообщает NewsMiass.

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Напомним, только в апреле этого года в мэрию Миасса дважды наведывались силовики. Первая выемка документов проводилась в кабинете главы и касалась земельных контрактов, заключенных еще при бывшем мэре Станиславе Третьякове.

А спустя несколько дней обыски прошли уже в канцелярии администрации. Тогда правоохранители заинтересовались ремонтом городских дорог, в частности срезкой асфальта в 2016 году.

С чем связан очередной визит силовиков к главе Миасса на данный момент неизвестно. Официальных комментариев от пресс-службы администрации пока не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

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