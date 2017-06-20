К главе Миасса нагрянули силовики

В администрации Миасса проходят обыски.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия сегодня с утра проводят в кабинете главы Геннадия Васькова представители ФСБ.
В приемной также находится руководитель аппарата Николай Беляев. Остальных чиновников к Васькову не пускают.
Сам градоначальник периодически покидает кабинет под строгим присмотром силовиков, сообщает NewsMiass.
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Напомним, только в апреле этого года в мэрию Миасса дважды наведывались силовики. Первая выемка документов проводилась в кабинете главы и касалась земельных контрактов, заключенных еще при бывшем мэре Станиславе Третьякове.
А спустя несколько дней обыски прошли уже в канцелярии администрации. Тогда правоохранители заинтересовались ремонтом городских дорог, в частности срезкой асфальта в 2016 году.
С чем связан очередной визит силовиков к главе Миасса на данный момент неизвестно. Официальных комментариев от пресс-службы администрации пока не поступало.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 20.06.17
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