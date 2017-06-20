В Магнитогорске мотоциклист снес женщину и скрылся (ВИДЕО)

В Магнитогорске разыскивают лихача на байке, ранившего женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне в 11 часов 30 минут на перекрестке улиц Советской и Гагарина. Водитель мотоцикла, поворачивая направо, не пропустил горожанку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии 40-летнюю жительницу с различными травмами госпитализировали.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Отметим, момент столкновения зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

Примечательно, что сразу после случившегося мотоциклист, не слезая с байка, на несколько секунд замешкался возле сбитой им женщины, а затем уехал.

В настоящий момент ведутся поиски виновника аварии, проводится расследование.

Всех, кто владеет информацией о данном происшествии, просят сообщать в дежурную часть Магнитогорска.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.06.17

И тут дискриминация! Южноуральцу отказались пересаживать голову из-за расовых противоречий. / К главе Миасса нагрянули силовики. / Россельхознадзор предупредил об опасной рыбе в российских магазинах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»